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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 12:32

Karadeniz'de sondaja devam ediyor! Keşiflerin Fatih'i

Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

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