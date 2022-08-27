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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:33

Karada karavan, suda yat olabiliyor! Amasyalı kardeşler üretti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan İlhan ve İsmail Yaylacı kardeşler, karada karavan, suda ise yat olarak kullanılabilen bir araç geliştirdi.

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