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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 10:12

Kanseri bitirecek adım! ODTÜ'lü mühendislerden çığır açacak buluş

ODTÜ Teknokent araştırmacıları 7 yıl üzerinde çalıştıkları, kanda dolaşan kanser hücrelerini basit bir kan tahliliyle yakalayan 'akıllı çip' teknolojisinde sona geldi. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Mikro Biyosistemler Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Külah, yaptığı açıklamada, Mikro Biyosistemler'in, ODTÜ Teknokent'te 2015'te kurulduğunu belirtti.

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