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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:35

Kanamayı durduran kumaştan kıyafet üretilecek! Dünyada bir ilk olacak

Bolu'da üniversite-sanayi işbirliğinde geliştirilen kanamayı durdurma ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaştan güvenlik, sivil savunma ve arama kurtarmada yaşanması muhtemel yaralanmalarda hayati işlev görecek kıyafetler üretilecek.

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