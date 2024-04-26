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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 13:21

Kamikaze İHA 'DELİ' İşte özellikleri

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) DELİ'ye yurt dışı kullanıcılardan gösterilen ilginin bu yıl ihracat başarısına dönüştürülmesi hedefleniyor.

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