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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 14:02

Kamikaze İHA DELİ, Azerbaycan'da vitrine çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve Azerbaycan'da test edilen Kamikaze İHA DELİ, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (ADEX 2024) vitrine çıktı.