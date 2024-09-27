Kamikaze İHA DELİ, Azerbaycan'da vitrine çıktı

ADEX'in Azerbaycan'daki mevcut ilişkileri güçlendirmek ve yeni ilişkiler gerçekleştirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:





"En önemli hedefimiz, ilk aşamada Azerbaycan ordusunun envanterinde ürünlerimizin yer almasına yönelik çalışmalar yapmak. Onun hemen akabinde de birlikte mutlaka bir teknoloji transferi iş birliğini ve ortak üretim tesisi kurmayı hayata geçirmek istiyoruz. Temel hedefimiz ise ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayilerine sunarak uluslararası pazarda yer edinmek ve bu ülkelerle iş birliği içinde çalışabilmek.

Azerbaycan nezdinde uzun zamandır kuvvetler ile görüşmelerimiz devam ediyor. Azerbaycan'da yetkililer özellikle DELİ 2 Kamikaze İHA'mız ile yakından ilgilendi. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 2 adet DELİ ile patlatma testini kardeş ülkemiz Azerbaycan'da gerçekleştirmiştik. Bu yıl Konya'da gerçekleşen teste de Azerbaycan ekibi gözlemci olarak katıldı. Azerbaycan şu anda yoğun olarak ilişkilerimizi yürüttüğümüz ve önceliklendirdiğimiz bir ülke. Hali hazırda olan verimli ilişkilerimizi bir üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."