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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:34

Kafatası ve yüz bölgesi için kişiye özel kemik implant! Üç boyutlu yazıcıyla üretildi

İstanbul'da 2 üniversitenin ortak çalışması sonucunda 3 boyutlu yazıcıyla kişiye özel kafatası ve yüz bölgesine kullanılan titanyumdan kemik implantı tasarlandı.

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