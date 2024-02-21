  • $30,9609
  • 33,5115
  • 2019.91
  • 9359.16

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:03

KAAN gökyüzüyle buluştu! Savunma sanayiinde gurur günü

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.