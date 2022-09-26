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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:57

Japon bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Böceklerin hareketlerini kontrol edebiliyor

Japon bilim insanları hamamböceklerinin sırtlarına yerleştirdikleri minik cihazlarla, böceklerin hareketlerini kontrol edebiliyor. Geliştirme aşamasındaki proje hayata geçerse doğal afetlerde enkaz altında kalanların yerlerini tespit etmede kullanılabilecek.

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