Japon bilim insanları sonunda bunu da yaptı! Böceklerin hareketlerini kontrol edebiliyor

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Japon bilim insanları hamamböceğinin sırtına yerleştirdikleri sistemle, böceğin hareketlerini kontrol ediyor.

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Sistemin doğal afetlerde hayat kurtarabileceği belirtiliyor.

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Böceğin sırtında güneş enerjisiyle şarj olmasını sağlayacak İnsan saçının 25'te 1'i inceliğinde bir güneş hücresi filmi yerleştirildi.

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Bluetooth üzerinden gönderilen sinyalle böceğin hareket etmesi sağlanıyor.

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Uzmanlar robotlar yerine böceklerin kullanılmasının kendilerine şarj konusunda avantaj sağladığını söylüyor.

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Aynı boydaki bir robotun üzerindeki pilin, böceğin üzerindekine göre çok daha kısa sürede bittiğine dikkat çekiliyor.

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Şu an için böceğin hareketlerini kontrol etmek için kullanılan elektronik parçaların maliyetinin yaklaşık 35 dolar olduğu belirtiliyor.