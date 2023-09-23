  • $27,1479
  • 29,0073
  • 1680.29
  • 8039.18

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 11:06

İzmir, TEKNOFEST'e hazırlanıyor

İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e yoğun katılım bekleniyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.