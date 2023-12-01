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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 12:26

İTÜ'de 'beyaz şapkalı' hackerlar yetişiyor! Bu yıl kuruldu

Siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesi için bu yıl kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, geleceğin 'Etik Hacker'larını yetiştirmeye başladı.

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