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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 17:07

İşte Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı! Geri sayım başladı

Geri sayım başladı! NASA Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3 ) mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı mürettebat 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. İşte programın tüm detayları...

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