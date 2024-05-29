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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:31

İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Milli Muharip Uçağı KAAN kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Milli Muharip Uçağı KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine tarafından hazırlanan dünyanın en hızlı uçaklarını açıkladı. Milli gururumuz KAAN hızı ile bir çok savaş uçağını geride bırakmayı başardı.

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