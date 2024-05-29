İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Milli Muharip Uçağı KAAN kaçıncı sırada?

Şimdiki süpersonik uçakların ve ses hızının ötesine geçen savaş uçaklarının temeli 1947 yılında Bell X-1 ile atıldı. Bell X-1 askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı.
Bell X-1'in başarısının önemi küçümsenemez. Bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen ses bariyerinin aşılması, uçakların Mach 1 olarak bilinen ses hızından daha hızlı seyahat etme potansiyelini ortaya koymuştur.
Saatte yaklaşık 717 mil olan ses hızı sabit bir sayı değildir; hava sıcaklığı ve basıncı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.
Bu doğal engelin aşılması, dönemin mühendislerinin ve pilotlarının yaratıcılığının ve kararlılığının bir göstergesiydi.
Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi. Mach 2 veya daha yüksek hızda (ses hızının iki katı) seyahat edebilen yüksek hızlı savaş uçakları savaşta stratejik bir üstünlüğe sahipti. İnanılmaz hızları radar tarafından tespit edilmelerini zorlaştırıyor ve yakalanması zor doğaları onları durdurmayı ya da etkisiz hale getirmeyi zorlaştırıyordu.
HIZ: 2.470 KM/SA
CeoWorld Magazine geliştirme aşamasında olduğu için Milli Muharip Uçağı KAAN'ı listeye dahil etmedi. TUSAŞ'ın açıkladığı hız verilerine göre listede 5. sırada yer alacak