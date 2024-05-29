İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Milli Muharip Uçağı KAAN kaçıncı sırada?

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Şimdiki süpersonik uçakların ve ses hızının ötesine geçen savaş uçaklarının temeli 1947 yılında Bell X-1 ile atıldı. Bell X-1 askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı.

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Bell X-1'in başarısının önemi küçümsenemez. Bir zamanlar imkansız olduğu düşünülen ses bariyerinin aşılması, uçakların Mach 1 olarak bilinen ses hızından daha hızlı seyahat etme potansiyelini ortaya koymuştur.

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Saatte yaklaşık 717 mil olan ses hızı sabit bir sayı değildir; hava sıcaklığı ve basıncı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

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Bu doğal engelin aşılması, dönemin mühendislerinin ve pilotlarının yaratıcılığının ve kararlılığının bir göstergesiydi.

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Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi. Mach 2 veya daha yüksek hızda (ses hızının iki katı) seyahat edebilen yüksek hızlı savaş uçakları savaşta stratejik bir üstünlüğe sahipti. İnanılmaz hızları radar tarafından tespit edilmelerini zorlaştırıyor ve yakalanması zor doğaları onları durdurmayı ya da etkisiz hale getirmeyi zorlaştırıyordu.

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İşte 2024 verilerine göre dünyanın en hızlı savaş uçakları

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SUKHOI SU-57

RUSYA

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HIZ: 2.1243 KM/SA

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EUROFIGHTER TYPHOON

ÇOK ULUSLU

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HIZ: 2.1243 KM/SA

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F-22 RAPTOR

ABD

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HIZ: 2.1807 KM/SA

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DASSAULT MIRAGE 2000

FRANSA



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HIZ: 2253 KM/SA

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CHENGDU J-10

ÇİN

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HIZ: 2325 KM/SA

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MIG-29 FULCRUM

RUSYA

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HIZ: 2446 KM/SA

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KAAN

TÜRKİYE

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HIZ: 2.470 KM/SA

CeoWorld Magazine geliştirme aşamasında olduğu için Milli Muharip Uçağı KAAN'ı listeye dahil etmedi. TUSAŞ'ın açıkladığı hız verilerine göre listede 5. sırada yer alacak

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İşte özellikleri

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SU-27 FLANKER

RUSYA

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HIZ: 2499 KM/SA

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F-111 AARDVARK

ABD

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HIZ: 2655 KM/SA

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F-15 EAGLE

ABD

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HIZ: 2655

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MIG-31 FOXHOUND

RUSYA

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HIZ: 2.999 KM/SA