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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 11:28

İstanbul'da parseller kapış kapış satılıyor! Sanal arsa çılgınlığı

Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ‘metaverse' aleminde sanal arsa satışları son sürat devam ediyor. Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformlarda ise İstanbul büyük ilgi görüyor. Son dönemin popüler metaverse platformu OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul'da ise başta boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı.

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