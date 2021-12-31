İstanbul'da parseller kapış kapış satılıyor! Sanal arsa çılgınlığı

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Sandbox' adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.

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Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan 'metaverse' aleminde satış yapan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye'deki alanlar da büyük ilgi görüyor.

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Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.

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İSTİKLAL CADDESİ'NDE BOŞ ALAN KALMADI

İstanbul'un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal caddesinin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.

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NİŞANTAŞI'NDA BOŞ PARSEL 250 TL

İstanbul'da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı'nda cadde ve sokakların büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor.

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SAHİLLER KAPIŞ KAPIŞ SATILDI

İstanbul'da boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.

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BOĞAZIN AVRUPA YAKASI'NDA YER KALMADI

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

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ŞEHRİN BATISINA İLGİ AZ

İstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada ve Kadıköy öne çıktı.

Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (125 TL) oldu.