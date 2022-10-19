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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:37

İstanbul Havalimanı'nda bagajların teknolojik yolculuğu! 40 kilometre uzunluğunda

İstanbul Havalimanı'nda yolcuların bagajları, 40 kilometre uzunluğundaki ileri teknoloji bagaj sisteminden geçerek uçağa ulaşıyor. Uçuşa 3 saatten erken teslim edilen bagajlar ise devasa bagaj otelinde bekletiliyor.

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