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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 14:11

İstanbul Havalimanı Metrosu raylara çıkmaya hazır! Sürücüsüz yerli tren seti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setini teslim aldıklarını belirterek, 'Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk olarak, yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık.' dedi.

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