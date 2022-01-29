iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

MacRumors'un haberine göre; 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları 37 güncelleme ve farklı cilt tonlarıyla birlikte 112 yeni emojiye erişim sağlayacak.

Yeni emojiler, iOS 15.4'ün beta kullanıcıları için kullanıma açılırken, tüm iPhone kullanıcılarının telefonuna 15.4 güncellemesiyle birlikte gelecek.

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MASKE VARKEN FACE ID ÇALIŞACAK





Corona virüs süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de şüphesiz Face ID.... Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.

iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.