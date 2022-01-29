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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:36

iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

Apple'ın iPhone işletim sistemi iOS 15.4 ile getireceği yeni özellikler duyuruldu.

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