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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 11:14

iPhone 14'ün tasarım detayları açığa çıktı! Görüntülerini sızdı

Teknoloji devi Apple'ın Eylül 2022'de tanıtması beklenilen iPhone 14 ailesinin tasarım detayları açığa çıktı.

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