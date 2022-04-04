  • $14,7036
  • 16,2457
  • 910.454
  • 2251.68

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 09:50

iOS'tan sonra sıra Android'de! İşte WhatsApp'ın yeni özelliği

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliği için kolları sıvadı. WhatsApp kamera görünümündeki yeniliği Android cihazlara getiriyor. Şirketin ayrıca dosya paylaşımdaki 100 mb'lik limiti de artırabileceği iddia edildi. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.