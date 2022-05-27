  • $16,332
  • 17,5155
  • 974.471
  • 2439.86

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:33

İOS 16 ne zaman geliyor? İşte iPhone'lara gelmesi beklenen yeni özellikler

Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içerebilir.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.