Instagram'dan yeni özellik! Ana sayfa akışı değişiyor

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Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a gelecek yeni özellikler, Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri tarafından açıklandı. Instagram CEO'su Adam Mosseri yayınladığı videoda Instagram'a ait yeni seçenekleri duyurdu.

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Söz konusu açıklamaya göre kullanıcılar ana sayfa akışını açılır menüden değiştirebilecek. Bu noktada kullanıcılara 3 seçenek sunulacak. Bunlar: Ana Sayfa, Takip Edilen ve Favoriler şeklinde sıralanacak.

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YENİ ADIM MECBURİ OLDU

Instagram CEO'su kronolojik sıralamanın bugün verimli olmayacağını belirtmişti. Aynı zamanda Mosseri kullanıcıların daha uygun gönderilere ulaşma olasılıklarının azaldığını açıklayarak 'Her şeyi görmek bile imkansız hale geldi' demişti.

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Ancak durum paylaşımların gençlerin sağlığını etkilemesiyle değişti. The Verge'nin haberine göre kronolojik sıralamanın geri dönmesini isteyenlerin tepkileri de yeni adım atmasında etkili oldu.

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3 AKIŞ SEÇENEĞİ

Mosseri, Twitter'da yayınladığı videoda 3 akış seçeneğinden bahsetti ve sıraladı:

1. Akış Seçeneği - Ana Sayfa: Varsayılan görünüm olacak ve kullanıcıların bugün gördüğü şeklinde belirlenecek.

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2. Akış Seçeneği - Favoriler: Kullanıcıların sevdiği ve favori içerik oluşturucularının en son güncellemelerini sıralanacak.