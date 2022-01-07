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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 10:09

Instagram'dan yeni özellik! Ana sayfa akışı değişiyor

Sosyal medya uygulaması Instagram, yeni özelliğini duyurdu. Buna göre ana sayfa akışı için kullanıcılara kronolojik sıralama dahil üç seçenek sunulacak.

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