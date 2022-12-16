  • $18,6477
  • 19,82
  • 1068.61
  • 5210.73

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 17:02

Instagram'dan kullanıcıları sevindirecek haber geldi! 'Çalınan' hesaplar kurtarılabilecek

Instagram, hacklenen hesapları kurtarmaya yönelik yeni bir güncelleme duyurdu. Kullanıcılar artık 'Hesabım başkasının eline geçti' seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.