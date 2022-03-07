Instagram'da yeni özellik! Yorum gizleme geliyor

Sosyal medyanın üst kuruluşu Meta (eski adıyla Facebook Inc.) bir süredir metaverse diğer adıyla sanal gerçeklik adımlarıyla öne çıkıyor.

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor.

Şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.

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Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak.





Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz.





Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.