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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:05

Instagram'da yeni özellik! Yorum gizleme geliyor

Sosyal medya platformu Instagram, internet kullanıcılarının çok uzun yıllar öncesinden bildiği bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da adım attığı öğrenildi.

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