Instagram'a yapay zeka özelliği! Hikaye editörü için çalışmalarına devam ediyor

NTV'nin haberine göre; bu özellik sayesinde Instagram üzerinde hikayeler kısmında yapay zeka butonu yer alacak. Bu butonla birlikte fotoğraflardan istenmeyen nesnelerin kaldırılması gibi bazı işlevler kullanılabilecek.

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YAPAY ZEKA TANITIM EKRANI

Instagram, yapay zeka özelliğinin tanıtım ekranında; "Yapay zeka ile yaratın sadece birkaç kelimeyle görsellerinizi tamamen hayal yeniden hayal edebilirsiniz. Yeni arka plan oluşturun, görüntünün tamamını yeniden şekillendirin ve istediğiniz herhangi bir şeyi ekleyip değiştirebilirsiniz. Ancak insanlar görüntünüzün yapay zeka ile oluşturulduğunu görebilir." ifadelerini kullandı.