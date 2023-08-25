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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:27

Instagram'a yapay zeka özelliği! Hikaye editörü için çalışmalarına devam ediyor

Instagram, hikayeler kısmında fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırmayı sağlayacak Hikaye editörü için yapay zeka araçları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

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