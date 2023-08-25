Instagram'a yapay zeka özelliği! Hikaye editörü için çalışmalarına devam ediyor

NESNELERİ KALDIRABİLECEK
NTV'nin haberine göre; bu özellik sayesinde Instagram üzerinde hikayeler kısmında yapay zeka butonu yer alacak. Bu butonla birlikte fotoğraflardan istenmeyen nesnelerin kaldırılması gibi bazı işlevler kullanılabilecek.
YAPAY ZEKA TANITIM EKRANI
Instagram, yapay zeka özelliğinin tanıtım ekranında; "Yapay zeka ile yaratın sadece birkaç kelimeyle görsellerinizi tamamen hayal yeniden hayal edebilirsiniz. Yeni arka plan oluşturun, görüntünün tamamını yeniden şekillendirin ve istediğiniz herhangi bir şeyi ekleyip değiştirebilirsiniz. Ancak insanlar görüntünüzün yapay zeka ile oluşturulduğunu görebilir." ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA RESTYLE
AI Restyle sayesinde tanımlayabileceğiniz herhangi bir görsel stili uygulayarak bu görüntüyü yeniden hayal edin.