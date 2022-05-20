Instagram kullanıcılarını üzecek haber! Hikaye görüntüleme özellikleri değişiyor

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Instagram'ın popüler özelliği "Hikayeler", insanlar hayatlarında olan her şeyi 24 saat fotoğraf ve videolar aracılığıyla paylaşmanın keyfini çıkarabildikleri için sosyal uygulamanın başarısının anahtarı oldu.

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Daha önce de hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özellik yayınlayan platform, şimdi de hikayelerin gösterim biçimini değiştirmek istiyor.

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Bu özellik yayınlandığında kullanıcılar, herhangi bir hesaptan yapılan hikaye paylaşımlarının sadece 3 tanesini görebilecek.

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Henüz test aşamasında olduğu düşünülen yeni özellik ile bir kullanıcı, 24 saat içerisinde ne kadar hikaye yüklerse yüklesin, diğer kullanıcılar yalnızca 3 tanesi görülecek.



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Geri kalan hikayeler ise "tümümü gör" butonuna dokunduktan sonra karşımıza çıkacak.

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Rekabet alanını geliştirecek

Yeni uygulamada, paylaşma sayısı sınırlı olduğu için, bu gelişme özellikle içerik üreticiler için kötü haber anlamına gelebilir.

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Bununla birlikte, iyi tarafı, hesaplardan görüntülenen hikaye sayısını sınırlamak, diğer içerik oluşturuculara rekabet alanı onlar için eşitlenebileceğinden daha hızlı görüntülenme şansı verileceği anlamına gelebilir.

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Ayrıca, özellikle içerikle ilgilenmiyorlarsa, kullanıcılara bir dizi hikayeyi atlama şansı verecek.