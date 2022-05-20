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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 09:54

Instagram kullanıcılarını üzecek haber! Hikaye görüntüleme özellikleri değişiyor

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcıların 3 hikayesinden sonrasını diğer kullanıcılardan gizleyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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