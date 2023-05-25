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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:49

İnsansız su altı aracı PUSAT! Deniz canlılarının keşfinde kullanılacak

TEKNOFEST 2023'te 'İnsansız Sualtı Sistemleri' kategorisinde 400 takım arasından 4'üncü olan su altı keşif ve gözlem aracı PUSAT bilime hizmet edecek.

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