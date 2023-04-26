  • $19,4337
  • 21,419
  • 1247.72
  • 4843.54

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:24

İnsansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı, uçuşa hazırlanıyor

'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3 piste çıktı, ilk uçuş için gün sayıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.