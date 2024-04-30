'İnsansız Nano Helikopter' projesine TÜBİTAK desteği! Karabük Teknokent'te geliştirildi

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Kendilerinin insansız helikopteri yerli imkanlarla üretip ordunun kullanımına daha uygun fiyatlara sunmayı amaçladıklarına değinen Uludoğan, şunları kaydetti:





"Katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatı çok yüksek bir ürün. Yüksek teknolojiyi içeriyor. O kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknolojiyi sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok. İnsansız nano helikopterimizin görüş açısı daha yüksek, yapay zeka modülümüz daha gelişmiş, havada kalma ve olumsuz hava koşullarına dayanma süremiz daha fazla diyebiliriz. Koaksiyel rotor yapısı ve arka pervanesi ile daha stabil uçuş ve daha hızlı manevra kabiliyetimiz mevcut. Daha yenilikçi yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz."