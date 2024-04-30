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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 17:25

'İnsansız Nano Helikopter' projesine TÜBİTAK desteği! Karabük Teknokent'te geliştirildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firmanın savunma sanayi alanında yaptığı 'İnsansız Nano Helikopter' projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

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