İnsansız kara aracı BARKAN! Yeni silahıyla sahaya çıktı

1 / 5

Bu çalışmaların bir örneği insansız kara aracı platformuna yönelik olarak gerçekleştirildi.

2 / 5

Güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılan insansız kara aracı BARKAN'a yeni faydalı yükler entegre edildi. Bu kapsamda, Repkon Defence üretimi 40 milimetre Otomatik Bombaatar (RDS40-AGL), Unirobotics tarafından geliştirilen TRAKON Lite Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi ile BARKAN üzerindeki yerini aldı.

3 / 5

BARKAN, entegrasyon çalışmalarının ardından yeni silahı ve uzaktan komutalı silah sistemiyle kapalı ve açık alanlarında test edildi, başarılı bir performans ortaya koydu.

4 / 5

İnsansız kara araçları alanında farklı sınıflarda geliştirilen yerli ve milli çözümler son dönemde göreve hazır hale getirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

"Orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN, HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirildi. Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.