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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:26

İnsansız kara aracı BARKAN! Yeni silahıyla sahaya çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen farklı yetenekler aynı platformda buluşup güvenlik güçleri için yeni çözümlere dönüşüyor.

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