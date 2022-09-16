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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 15:42

İnsansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarlandı! İşte özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olan HAVELSAN AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladı. Yeni Bulutaltı İnsansız Hava Aracı BAHA; uçuş için uygun olmayan hava şartlarında artık uçabilecek olmasıdır. Bu kapsamda özellikle soğuk hava şartlarında, sızdırmazlık özelliği ile belirli yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor olacak.

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