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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:13

İnşaat kaynaklı emisyonların azaltılması için kenevir önerisi! Türkiye'de 20 ilde endüstriyel kenevir yetiştiriliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Börte Köse Mutlu, inşaat sektöründe kenevir gibi doğal malzemelerin kullanımıyla sektör kaynaklı karbon salımının azaltılabileceğini söyledi.

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