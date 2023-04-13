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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 15:34

İMECE uydusu yarın uzaya fırlatılacak! Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu yarın yapılacak.

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