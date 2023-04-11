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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:54

İMECE için geri sayım başladı! Uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan Salı günü uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını açıkladı.

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