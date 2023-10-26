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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 16:22

İlk uçuşu için geri sayım başladı! Milli muharip uçak KAAN

Milli muharip uçak KAAN, bu yılki ilk uçuş öncesi kritik aşamalardan birini daha başarıyla tamamladı. KAAN, tam boy statik testinde üzerine uygulanan yüklere karşı dayanıklılığını ortaya koydu. Aralık ayı başında hızlı taksi testlerine başlaması hedeflenen KAAN, ilk uçuşu için geri sayıma geçecek.

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