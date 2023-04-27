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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 11:25

İlk uçuşa ilerleyen Milli Muharip Uçak sürprize hazırlanıyor

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen Milli Muharip Uçak (MMU), yaklaşık 3 bin personelin çabasıyla bu yıl yapılması hedeflenen ilk uçuşa hazırlanıyor.

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