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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:03

İlk Türk astronotun giyeceği 'uzay kıyafet! İşte özellikleri

Milli Uzay Programı kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

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