İlk Türk astronotun giyeceği 'uzay kıyafet! İşte özellikleri

1 / 10

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu için uzaya gönderilecek kişinin vatandaşlar arasından seçileceği ilan edildi. Bu olaydan sonra bu kişinin sahip olacağı özellikler açıklandı. Daha sonra ilk Türk astronotun kıyafeti merak edildi. Peki ilk Türk astronot kıyafeti nasıl olacak? İlk Türk astronot hangi uzay kıyafetini giyecek?

2 / 10

Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk Türk astronot tarafından giyilecek kıyafet özellikleri ve tasarımı açıklandı.

3 / 10

7 farklı sınıfa ayrılan astronot kıyafetinin kaskından iletişim ünitesine kadar birçok parçasının detayları paylaşıldı.

4 / 10

İlk Türk astronotun kıyafetinin özellikleri ve görüntüsü sosyal medyada Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

5 / 10

Bu kıyafette kasktan taşınabilir yaşam destek ünitesine kadar detaylar bulunuyor.

6 / 10

SAHA EXPO'DA GÖZLER ONDA

Millî Uzay Programı kapsamında 2023'te uzaya gönderilmesi planlanan Türk uzay yolcusunun TUA imzalı orjinal uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022 ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

7 / 10

Uzay kıyafetinin özellikleri şöyle:

8 / 10

Alt Gövde (Lower Torso)

Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso (HUT))

Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

9 / 10

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System (PLSS))

Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.