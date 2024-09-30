İlk test atışında hedefi tam isabetle vurdu! KARGU İHA zırh delici harp başlığıyla

STM'den yapılan açıklamaya göre, değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan milli vurucu İHA KARGU'ya zırh delici harp başlığı entegre etti.

Yoğun bir geliştirme safhasının ardından sahaya çıkan zırh delici KARGU, belirlenen hedefi ilk test atışında tam isabetle vurdu. Zırh delici mühimmatla havalanan KARGU, hedef olarak belirlenen zırhlı araca dalış gerçekleştirdi ve ilk test atışında hedefini noktasal hassasiyetle imha etti.