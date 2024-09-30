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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 13:46

İlk test atışında hedefi tam isabetle vurdu! KARGU İHA zırh delici harp başlığıyla

STM tarafından geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, zırh delici harp başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu.

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