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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 13:57

İlk kez uygulandı! Mermi 'altın' gibi izlenebilecek

İlk kez altın üzerine uygulanan 'grafen nokta' teknolojisi, mermilerin de izlenmesini kolaylaştıracak. Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nanoteknoloji AŞ, yüksek teknoloji laboratuvarlarında geliştirdiği 'grafen nokta' teknolojisini savunma sanayisinin kullanımına sundu.

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