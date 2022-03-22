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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 10:53

İlk atışını Bakan Akar yaptı! Milli torpido AKYA göreve hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi'ni (MÜREN) kullanarak, milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yaptı.

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