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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:21

ilim insanlarından heyecanlandıran keşif! Güneş'in 10 bin katı büyüklüğünde yıldızların oluştuğunu tespit etti

Bilim insanları, güneş ve evren ile ilgili herkesi herkesi şaşırtacak yeni bir bilgiyle karşılaştılar.

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