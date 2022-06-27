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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 13:30

İleri teknolojiyle özel olarak üretiliyor! Zırhlı araçların dayanıklılığını artıracak!

Konya'daki Eti Alüminyum Tesisleri'nde savunma sanayisi için üretilen 'özel alümina', kara, hava ve deniz araçlarında kullanılan zırh çeliğine oranla daha yüksek koruma sağlayacak

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