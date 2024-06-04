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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2024 Salı 12:40

İleri teknolojiye sahip yangın yönetim uçağı 'Otağ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın yönetim uçağı Otağ'ın, elde ettiği tüm verileri donanımları sayesinde anlık olarak ilgililerin istifadesine sunduğunu ifade etti.

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