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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 09:42

İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek! Yeni hızlı tren hattı için düğmeye basıldı

Ulaştırmada dev atılımlar gerçekleştiren Türkiye, yeni vizyon projelerle dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek yüksek hızlı tren hattı için düğmeye bastı. Hattın, tamamlandığında günde 240 bin yolcu taşıma kapasitesi olacak.

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