İki il arası 80 dakikaya kadar düşecek! Yeni hızlı tren hattı için düğmeye basıldı

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Önümüzdeki dönemde, Ankara-İstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de hazırlık sürecini hızlandırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, ulaştırmada Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi.

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Çalışmalar sonrasında güzergâhın, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman olacağı gibi detaylar ortaya çıkacak.

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350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Ankara-İstanbul arasındaki çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak. Sabah'ta yer alan habere göre böylece şu anda yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek.

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Proje kapsamında 70'e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor.

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Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak, kara yolu ulaşımının yükünü hafifletecek.

