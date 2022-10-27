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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 11:07

İHA'lar sağlık sektörü için uçacak! Medikal kargo taşıma görevine hazırlanıyor

Patentli tasarıma sahip değişken hacimli insansız hava aracı (İHA), ilk uçuşunun ardından medikal kargo taşıma görevine hazırlanıyor.

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