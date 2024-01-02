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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 12:25

HÜRKUŞ'un kanatları milli pençelerle donatılıyor! Silah sistemi envanteri genişliyor

Gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'un milli silah sistemi envanteri genişliyor.

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