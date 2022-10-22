Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak! Silahlar tanıtıldı

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Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, son dönemde Türkiye'de savunma sanayindeki gelişmelere değinerek,





"Savunma sanayi atakta. Gelişmiş ülkeler, savunma sanayisi gelişmiş ülkelerdir. Türkiye'de savunma sanayi çok büyük destek görüyor. Bu bastırılmış bir güçtü ve desteklenmesiyle savunma sanayi kendisini buldu. Çok hızlı koşuyoruz. Türkiye'de daha da önemlisi yurt dışından ithal edilenlerin çoğu Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bu artı bir değer. Artı bir yandan da ihracat yapmak, bir yandan teknolojiyi takip etmek, teknolojiyi geliştirmek Türkiye'nin bir değeridir. Savunma sanayi, her ülkenin kendi gururudur. Türkiye'nin de kendi gururu savunma sanayi olmuştur" dedi.