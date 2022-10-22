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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:19

Hürkuş ve Atak helikopterinde kullanılacak! Silahlar tanıtıldı

Sarsılmaz Silah Sanayi'nin Atak helikopteri için ürettiği 20 milimetrelik top, ve Hürkuş için ürettiği 12,7 milimetrelik makineli tüfek ve deniz tipi ağır makineli tüfek tanıtıldı.

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