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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2023 Cumartesi 12:37

HÜRJET'te kontrol yerli teknolojilerde

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET, yerli kokpit kontrol panelleri ile uçuyor.

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