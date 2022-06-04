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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi 09:52

Hürjet uçmak için gün sayıyor! Tarih belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk uçuşa hazırlıyor.

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