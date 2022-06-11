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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 11:57

HÜRJET Projesi'nde heyecanlandıran adım! İlk ön gövde montaj hattına taşındı

TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Projesi'nde ilk ön gövde, üretim hattından son montaj hattına taşınarak önemli bir aşama daha kaydedildi.

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