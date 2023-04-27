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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 10:40

Hürjet dünya manşetinde! Teknik özelliklerine vurgu yapıldı

Savunma sanayii de son yıllarda atılan adımların meyvesini KIZILELMA, Bayraktar TB2 ve TCG Anadolu ile bir bir toplamaya başlayan Türkiye, bir yerli ve milli üretimiyle daha dünya gündemine oturdu.

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