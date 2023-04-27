Hürjet dünya manşetinde! Teknik özelliklerine vurgu yapıldı

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Türkiye hava gücüne bir yenisini daha ekledi.



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Başkan Erdoğan'ın 'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağıımız Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi' sözleri ile duyurduğu Hürjet dünyanın da gündeminde...



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Askeri savunma ve jeopolitik alanda analizlerde bulunan 'The War Zone 'Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jeti uçtu' başlıklı haberinde Hürjet'in süpersonik performansa sahip olduğu vurgulandı.



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Hürjet'in ileri eğitim ve hafif muharebe konfigürasyonlarında üretilmesi beklendiği ifade edildi.



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Türkiye'nin yeni yerli havacılık teknolojilerini hızla geliştirdiği vurgulanan haberde, Hürjet'in önemli düzeyde performans ve gelişmiş aviyonik özellikler sunmasıyla onu muharebe görevlerine de uygun hale getirdiği ifade edildi.



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TCG anadolu donanmasından hareket edebileceğinin lanse edildiği belirtildi.

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Defense Mirror'ın haberinde ise, Ayda iki Hürjetİ'n üretilmesi hedeflendiği belirtildi.

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Hürjet'in teknik özelliklerine vurgu yapıldı.

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"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞINA İMZA ATTI"

Aerotime, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Hürjet eğitim uçağının prototipini ilk kez uçurarak önemli bir kilometre taşına imza attı." dedi.

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Bu yıl 50. yılını kutlayan TUSAŞ'ın kendi tasarımı olan bir jet uçağını uçurduğu belirtildi.

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Hürjet'in teknik özellikleri tek tek sıralandı

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"SESTEN BİLE HIZLI"

Al Jazeera Arapça ise "Sesten hızlı" sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.

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'Türkiye'nin insanlı jet savaş uçağı Hürjet uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi' dedi.

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Haberin devamında ise Hürjet'in teknik özelliklerine yer verildi.

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"HÜRJET SAVAŞ UÇAĞI İLK UÇUŞUNU YAPTI"

Yunan Skai ise, 'Hürjet savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı' ifadelerini kullandı.

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Hürjet'in T38 eğitim uçakları ve F5 aksobasisinin yerini alması beklendiği yazıldı.

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Hürjet teknik özellikleri ve tüm detaylar şöyle;

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TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı.

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Hürjet'in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta.