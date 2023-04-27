Hürjet dünya manşetinde! Teknik özelliklerine vurgu yapıldı

Başkan Erdoğan'ın 'Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağıımız Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi' sözleri ile duyurduğu Hürjet dünyanın da gündeminde...
Askeri savunma ve jeopolitik alanda analizlerde bulunan 'The War Zone 'Türkiye'nin ilk yerli insanlı taktik jeti uçtu' başlıklı haberinde Hürjet'in süpersonik performansa sahip olduğu vurgulandı.
Hürjet'in ileri eğitim ve hafif muharebe konfigürasyonlarında üretilmesi beklendiği ifade edildi.
Türkiye'nin yeni yerli havacılık teknolojilerini hızla geliştirdiği vurgulanan haberde, Hürjet'in önemli düzeyde performans ve gelişmiş aviyonik özellikler sunmasıyla onu muharebe görevlerine de uygun hale getirdiği ifade edildi.
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞINA İMZA ATTI"
Aerotime, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Hürjet eğitim uçağının prototipini ilk kez uçurarak önemli bir kilometre taşına imza attı." dedi.
"SESTEN BİLE HIZLI"
Al Jazeera Arapça ise "Sesten hızlı" sözleri ile okuyucularının karşısına çıktı.
"HÜRJET SAVAŞ UÇAĞI İLK UÇUŞUNU YAPTI"
Yunan Skai ise, 'Hürjet savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı' ifadelerini kullandı.
TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı.
Hürjet'in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta.